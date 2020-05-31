Водители заблокировали КПП с Венгрией. Фото: Мукачево.нет

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В Закарпатской области водители микроавтобусов заблокировали пункт пропуска «Тиса» на границе с Венгрией.

По состоянию на сегодняшнее утро на КПП находятся до полусотни неоформленных микроавтобусов. Шоферы заблокировали границу из-за невозможности попасть в Украину. На границу прибыли дополнительные силы Государственной пограничной службы. Об этом сообщает ГПСУ.

С утра 31 мая водители транспортных средств делают невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь пытаются оказывать давление на контрольные службы, — отметили в службе.

По информации СМИ, конфликт на таможне возник еще вчера. Произошло это после того, как председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил местным силовикам создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.

Оказалось, что водители, которые сегодня находятся на КПП, кроме личных вещей граждан, перемещают еще и посылки на заказ. Некоторые из водителей отказываются письменно декларировать товары и подавать документы в таможенный контроль. Такой отказ не позволяет законно пересечь границу.

По информации СМИ, вчера на границе была очередь из более 300 микроавтобусов. Попасть в Украину люди не могли более 30 часов.

Напомним, 13 мая Кабинет министров запретил украинцам ездить в Беларусь по внутренним паспортам. Постановление правительства вступает в силу с 1 сентября 2020 года.