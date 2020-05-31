Смерч призвів до руйнувань у Бердянську. Фото: YouTube

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У Бердянську 30 травня лютував потужний смерч. Стихія пронеслася містом та призвела до руйнування інфраструктури.

Вихор зачепив найстаріший район міста — Лиски. У прибережній зоні впали кілька дерев, електроопори, паркани, на деяких домоволодіннях пошкоджені дахи. Про це 31 травня повідомляє місцеве видання «Бердянськ 24».

Як пише РІА «Мелітополь» із посиланням на заступника міського голови Григорія Горячева, сьогодні комунальники почали ліквідувати наслідки негоди в місті. Очікується, що впродовж доби електроенергія з’явиться в будинках, де зникло світло.

Як відомо, в останні роки в Азовському морі неодноразово фіксувалися смерчі. На щастя, вони не призводили до масових руйнувань на узбережжі.

Нагадаємо, 28 травня сильні зливи в Одесі призвели до масових підтоплень. Виявилося, що в обласному центрі випала двомісячна кількість опадів.