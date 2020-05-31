Мощный смерч пронесся по Бердянску стихия разрушала крыши и валила деревья (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n139038-moschnyy-smerch-pronessya-berdyanskom-stihiya-razrushala-kryshi-i-valila-derevya-foto-video.htmlРакурс
В Бердянске 30 мая свирепствовал мощный смерч. Стихия пронеслась по городу и привела к разрушению инфраструктуры.
Вихрь затронул самый старый район города — Лиски. В прибрежной зоне упали несколько деревьев, электроопоры, заборы, на некоторых домовладениях повреждены крыши. Об этом 31 мая сообщает местное издание «Бердянск 24».
Как пишет «РИА-Мелитополь» со ссылкой на заместителя городского головы Григория Горячева, сегодня коммунальщики начали ликвидировать последствия непогоды в городе. Ожидается, что в течение суток электроэнергия появится в домах, где пропал свет.
Как известно, в последние годы в Азовском море неоднократно фиксировались смерчи. К счастью, они не приводили к массовым разрушениям на побережье.
Напомним, 28 мая сильные ливни в Одессе привели к массовым подтоплениям. Оказалось, что в областном центре выпала двухмесячное количество осадков.