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Ракурс
Смерч привел к разрушениям в Бердянске. Фото: YouTube

Мощный смерч пронесся по Бердянску стихия разрушала крыши и валила деревья (ФОТО, ВИДЕО)

31 мая 2020, 15:04
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В Бердянске 30 мая свирепствовал мощный смерч. Стихия пронеслась по городу и привела к разрушению инфраструктуры.

Вихрь затронул самый старый район города — Лиски. В прибрежной зоне упали несколько деревьев, электроопоры, заборы, на некоторых домовладениях повреждены крыши. Об этом 31 мая сообщает местное издание «Бердянск 24».

Как пишет «РИА-Мелитополь» со ссылкой на заместителя городского головы Григория Горячева, сегодня коммунальщики начали ликвидировать последствия непогоды в городе. Ожидается, что в течение суток электроэнергия появится в домах, где пропал свет.

Как известно, в последние годы в Азовском море неоднократно фиксировались смерчи. К счастью, они не приводили к массовым разрушениям на побережье.

Смерч привел к разрушениям в Бердянске. Фото: «Бердянськ 24»

Смерч привел к разрушениям в Бердянске. Фото: «Бердянськ 24»

Смерч привел к разрушениям в Бердянске. Фото: «Бердянськ 24»



Напомним, 28 мая сильные ливни в Одессе привели к массовым подтоплениям. Оказалось, что в областном центре выпала двухмесячное количество осадков.

Источник: Ракурс


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