Погода в Украине. Фото: bryansktoday.ru

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Погода в Украине 1 июня будет дождливой. По всей территории страны на протяжении суток ожидаются дожди. Лето начнется с дождей и украинцы уже соскучились по солнцу и теплу.

Дневная температура в западных областях может колебаться от 14° до 17° тепла. На востоке и юге страны столбики термометров поднимутся до 22° тепла. Ночью температура будет колебаться от 8° тепла до 12° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 1 июня не порадует теплом, на протяжении суток будет идти дождь. Ночью температура воздуха не поднимется выше 9−11° тепла, днем воздух прогреется лишь до 12−14° тепла. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове: на протяжении суток будет идти дождь. Ночью температура воздуха составит 8−10° тепла, днем воздух прогреется до 14−16° тепла. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Одессе ночью осадков не ожидается, днем пройдет дождь. Ночная температура составит 11−13° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 17−19° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре ночью осадков не прогнозируется, но днем пройдет дождь. Ночью температура воздуха составит 9−11° тепла, днем — 17−19° тепла. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидается дождь. Ночная температура 9−11° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 19−21° тепла. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

На Закарпатье дождь будет идти на протяжении суток. Ночью температура воздуха составит 8−10° тепла, днем воздух прогреется до 16−18° тепла. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 июня будет спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения.