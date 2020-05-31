Погода в Україні. Фото: bryansktoday.ru

https://racurs.ua/ua/n139037-pogoda-v-ukrayini-na-1-chervnya-synoptyky-znovu-prognozuut-doschi-karta.html

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Погода в Україні 1 червня буде дощовою. По всій території країни протягом доби очікуються дощі. Літо почнеться із дощів і українці вже скучили за сонцем і теплом.

Денна температура у західних областях може коливатися від 14° до 17° тепла. На сході і півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до 22° тепла. Вночі температура коливатиметься від 8° тепла до 12° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 1 червня не порадує теплом, протягом доби буде йти дощ. Вночі температура повітря не підніметься вище 9−11° тепла, вдень повітря прогріється лише до 12−14° тепла. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові: на протязі доби буде йти дощ. Вночі температура повітря становитиме 8−10° тепла, вдень повітря прогріється до 14−16° тепла. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

В Одесі вночі опадів не очікується, вдень пройде дощ. Нічна температура становитиме 11−13° тепла, а вдень температура повітря підніметься до 17−19° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вночі опадів не прогнозується, але вдень пройде дощ. Вночі температура повітря складе 9−11 ° тепла, вдень — 17−19 ° тепла. Вітер північно-східний, 7−12 м / с.

У Харкові ніч пройде без істотних опадів, вдень очікується дощ. Нічна температура 9−11° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 19−21° тепла. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

На Закарпатті дощ йтиме протягом доби. Вночі температура повітря становитиме 8−10° тепла, вдень повітря прогріється до 16−18° тепла. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 1 червня буде спокійною. Протягом доби можливі незначні збурення.