Коронавірус SARS-CoV-2. Фото: torange.biz

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У Китаї з’ясували, що коронавірус SARS-CoV-2 з’явився не на ринку міста Ухань.

Такого висновку дійшли вчені Центру з контролю і профілактики хвороб КНР. Науковці припускають, що вірус існував задовго до спалаху в Ухані. Про це заявив директор центру Гао Фу, повідомляє Daily Mail.

В аналізах тварин, взятих на ринку, не знайшли слідів вірусу. А вони були в декількох інших пробах, в тому числі в пробах стічних вод. За інформацією вченого, SARS-CoV-2 став сьомим коронавірусом нового типу, який може заражати людей. При цьому поведінка цієї хвороби не схожа на всі інші.

Як відомо, 29 березня науковці з Центру з контролю і профілактики захворювань КНР спростували про те, що коронавірус SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну інфекцію COVID-19, поширився з ринку морепродуктів в Ухані. Вчені протестували зразки з місця, яке вважалися початковим джерелом зараження, і не виявили слідів інфекції. При цьому науковці підтвердили версію про те, що вірус передався людині від кажанів.

Нагадаємо, днями в Австралії почалося тестування на людях вакцини від COVID-19. Випробування медпрепарату на людях здійснює американська біотехнологічна компанія Novavax.