Коронавирус SARS-CoV-2. Фото: torange.biz

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В Китае выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 не появился на рынке города Ухань.

К такому выводу пришли ученые Центра по контролю и профилактике болезней КНР. Ученые предполагают, что вирус существовал задолго до вспышки в Ухане. Об этом заявил директор центра Гао Фу, сообщает Daily Mail.

В анализах животных, взятых на рынке, не нашли следов вируса. А они были в нескольких других пробах, в том числе в пробах сточных вод. По информации ученого, SARS-CoV-2 стал седьмым коронавирусом нового типа, который может заражать людей. При этом поведение этой болезни не похоже на все остальные.

Как известно, 29 марта ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР опровергли о том, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, распространился с рынка морепродуктов в Ухане. Ученые протестировали образцы с места, которое считались начальным источником заражения, и не обнаружили следов инфекции. При этом ученые подтвердили версию о том, что вирус передался человеку от летучих мышей.

Напомним, на днях в Австралии началось тестирование на людях вакцины от COVID-19. Испытание медпрепарата на людях осуществляет американская биотехнологическая компания Novavax.