На КПП «Тиса» пропуск транспорта возобновлен. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n139039-na-kpp-tisa-propusk-transporta-vozobnovlen-pogranichnikam-napravleno-podkreplenie.html

Ракурс

На Закарпатье пункт пропуска «Тиса», который расположен на границе с Венгрией, возобновил пропускные операции. На Закарпатье выехал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, чтобы лично разобраться в причинах инцидента и не допустить нестандартных ситуаций на границе.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС в Facebook.

Спикер ГПС Андрей Демченко заявил, что люди, которые заблокировали пункт пропуска, были недовольны оформлением отдельных транспортных средств, перевозящих товары и грузы в Украину.

В настоящее время конфликт локализован и работа пропускного пункта возобновлена.

В ГПС заявляют, что протестующие пытались провоцировать пограничников. Для недопущения провокаций на место инцидента были направлены дополнительные силы погранслужбы.

В результате инцидента нарушений пересечения государственной границы не произошло, но образовалась очередь.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня утром пункт пропуска «Тиса» был заблокирован водителями транспортных средств. Конфликт на границе возник еще вчера, когда глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров поручил создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.