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Ракурс
Новий дудл від Гугл. Фото: Google

Гугл присвятив новий дудл Галапагоським островам (ФОТО)

31 тра 2020, 09:43
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Гугл (Google) 31 травня присвятив новий дудл (doodle) Галапагоським островам.

Галапагоси нерозривно пов’язані з ім’ям англійського науковця Чарльза Дарвіна. Вчений п’ять днів у 1835 році пробув на далеких тихоокеанських островах і це змінило уявлення людства про життя на Землі. Дарвін дізнався про походження видів і природний відбір.

Архіпелаг Галапагос складається з 19 здебільшого незаселених островів і незліченних острівців, утворених внаслідок вулканічної та сейсмічної діяльності протягом багатьох тисячоліть. Острови багаті на різноманітну флору та фауну, деякі види є унікальними і проживають саме на цих островах. Через це у 1978 році острови були оголошені об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Сьогодні день Галапагоських островів, — йдеться у підписі до дудла.

Новий дудл від Гугл. Фото: Google

Новий дудл від Гугл. Фото: Google

Новий дудл від Гугл. Фото: Google



Новий дудл від Гугл. Фото: Google

Нагадаємо, 21 травня Гугл привітав українців із Днем вишиванки оригінальним дудлом. Всесвітній день вишиванки проводиться щороку в третій четвер травня.

Джерело: Ракурс


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