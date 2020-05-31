Новий дудл від Гугл. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n139028-gugl-prysvyatyv-novyy-dudl-galapagoskym-ostrovam-foto.html

Ракурс

Гугл (Google) 31 травня присвятив новий дудл (doodle) Галапагоським островам.

Галапагоси нерозривно пов’язані з ім’ям англійського науковця Чарльза Дарвіна. Вчений п’ять днів у 1835 році пробув на далеких тихоокеанських островах і це змінило уявлення людства про життя на Землі. Дарвін дізнався про походження видів і природний відбір.

Архіпелаг Галапагос складається з 19 здебільшого незаселених островів і незліченних острівців, утворених внаслідок вулканічної та сейсмічної діяльності протягом багатьох тисячоліть. Острови багаті на різноманітну флору та фауну, деякі види є унікальними і проживають саме на цих островах. Через це у 1978 році острови були оголошені об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Сьогодні день Галапагоських островів, — йдеться у підписі до дудла.

Нагадаємо, 21 травня Гугл привітав українців із Днем вишиванки оригінальним дудлом. Всесвітній день вишиванки проводиться щороку в третій четвер травня.