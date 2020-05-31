Протести в США. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n139027-u-ssha-cherez-masovi-zavorushennya-komendantsku-godynu-vvely-u-25-mistah-video.html

Ракурс

Масові заворушення у Сполучених Штатах Америки призвели до того, що низка міст почали запроваджувати комендантську годину.

Після загострення протестів рішення про обмеження ухвалила влада 25 міст 16 американських штатів. Комендантську годину ввели переважно на вихідні. Наприклад, у Філадельфії обмеження діятимуть з 20.00 30 травня до 6.00 1 червня. Про це повідомляє CNN.

Комендантську годину ввели у Лос-Анджелесі, Денвері, Маямі, Атланті, Чикаго, Луїсвіллі, Міннеаполісі, Сент-Полі, Рочестері, Цинциннаті, Клівленді, Колумбусі, Дейтоні, Толедо, Юджині, Портленді, Філадельфії, Піттсбурзі, Чарльстоні, Колумбії, Нешвіллі, Солт-Лейк-Сіті, Сіетлі та Мілуокі.

Влада низки штатів та округу Колумбія закликають ввести Національну гвардію, щоб допомогти боротися із заворушеннями. Таке прохання до командування Нацгвардії вже направили штати Джорджія, Огайо, Колорадо, Вісконсін, Кентуккі і Юта. Також до Нацгвардії звернувся федеральний столичний округ Колумбія.

Президент США Дональд Трамп засудив масові заворушення в Міннеаполісі назвав протестувальників «мародерами і анархістами». При цьому американський президент зазначив, що підтримує мирних мітингувальників.

Нагадаємо, міста Сполучених Штатів Америки охопили масові протести через загибель афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після застосування поліцейським задушливого прийому. Вчора під час протесту у місті Окленд загинув співробітник федеральної служби охорони США.