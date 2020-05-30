Бунтівники у США застрелили офіцера служби охорони, фото — ТАСС

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Протести у США, спричинені смертю афроамериканця після затримання поліцією Міннесоти, тривають. Працівник федеральної служби охорони США помер від вогнепального поранення, отриманого в ніч на суботу у місті Окленд (штат Каліфорнія).

Це сталося під час протестів громадян, обурених смертю Джорджа Флойда. Про це в суботу з посиланням на представника поліції міста повідомила телекомпанія CNN.

Як заявили в поліції, вогнепальні поранення отримали двоє співробітників правоохоронних органів, один з яких згодом помер. За даними CNN, в Окленді на протестні акції вийшли понад 7,5 тис. осіб.

Масові протести і безлади в містах США почалися після розміщення в інтернеті відеозапису, на якій зображено затримання Флойда за підозрою в тому, що він розплатився в магазині фальшивими купюрами. На афроамериканця одягли кайданки і повалили його на дорогу. Поліцейський придавив йому коліном шию. Флойд кричав, що не може дихати, проте поліцейські, як видно на записі, не звертали на це уваги. Незабаром після цього чоловік помер в лікарні.

Масові протести в США набули загрозливих масштабів. Масові безлади, підпали, зіткнення з поліцією і Національною гвардією охопили десять великих міст США. У кількох районах запровадили режим надзвичайної ситуації. Пентагон наказав армії привести підрозділи військової поліції в готовність для розгортання у разі подальшого погіршення ситуації.

Напередодні одному з чотирьох офіцерів поліції, які брали участь у затриманні Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (тобто з необережності). Але учасників заворушень це, схоже, лише розлютило.