Мятежники в США застрелили офицера службы охраны, фото — ТАСС

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Ракурс

Протесты в США, вызванные смертью афроамериканца после задержания полицией Миннесоты, продолжаются. Работник федеральной службы охраны США умер от огнестрельного ранения, полученного в ночь на субботу в городе Окленд (штат Калифорния).

Это произошло во время протестов граждан, возмущенных смертью Джорджа Флойда. Об этом в субботу со ссылкой на представителя полиции города сообщила телекомпания CNN.

Как заявили в полиции, огнестрельные ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов, один из которых впоследствии скончался. По данным CNN, в Окленде на протестные акции вышли более 7,5 тыс. человек.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой показали задержание Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца одели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский придавил ему коленом шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого мужчина скончался в больнице.

Массовые протесты в США приобрели угрожающие масштабы. Массовые беспорядки, поджоги, столкновения с полицией и Национальной гвардией охватили десять крупных городов США. В нескольких районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Пентагон приказал армии привести подразделения военной полиции в готовность для развертывания в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Накануне одному из четырех офицеров полиции, участвовавших в задержании Флойда, предъявили обвинение в убийстве третьей степени (по неосторожности). Но участников беспорядков это, похоже, только разозлило.