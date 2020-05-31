Протесты в США. Фото: Википедия

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Ракурс

Массовые беспорядки в Соединенных Штатах Америки привели к тому, что ряд городов начали вводить комендантский час.

После обострения протестов решение об ограничении приняла власть 25 городов 16 американских штатов. Комендантский час ввели преимущественно на выходные. Например, в Филадельфии ограничения будут действовать с 20.00 30 мая до 6.00 1 июня. Об этом сообщает CNN.

Комендантский час ввели в Лос-Анджелесе, Денвере, Майами, Атланте, Чикаго, Луисвилле, Миннеаполисе, Сент-Поле, Рочестере, Цинциннати, Кливленде, Колумбусе, Дейтоне, Толедо, Юджине, Портленде, Филадельфии, Питтсбурге, Чарльстоне, Колумбии, Нашвилл, Солт-Лейк-Сити, Сиэтле и Милуоки.

Власти ряда штатов и округа Колумбия призывают ввести Национальную гвардию, чтобы помочь бороться с беспорядками. Такую просьбу к командованию Нацгвардии уже направили штаты Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки и Юта. Также к Нацгвардии обратился федеральный столичный округ Колумбия.

Президент США Дональд Трамп осудил массовые беспорядки в Миннеаполисе и назвал протестующих «мародерами и анархистами». При этом американский президент отметил, что поддерживает мирных митингующих.

Напомним, города Соединенных Штатов Америки охватили массовые протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после применения полицейским удушающего приема. Вчера во время протеста в городе Окленд погиб сотрудник федеральной службы охраны США.