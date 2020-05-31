На админгранице с Крымом похитили бойца ВСУ. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n139026-na-admingranice-s-krymom-pohitili-boyca-vsu.html

Ракурс

Военнослужащий Вооруженных сил Украины исчез на административной границе с оккупированным Российской Федерацией Крымом.

Военного похитили в районе Чонгара. Боец одного из подразделений украинской армии находился на наблюдательном посту, но вчера около 5.00 его не нашли на рабочем месте. Об этом сообщила Военная служба правопорядка в ВСУ на собственной странице в Facebook.

На месте исчезновения бойца обнаружили следы борьбы с неизвестными. Безуспешнымиоказались поисковые мероприятия, а на телефонные звонки пропавший не отвечает. До сих пор не установлено, где может находиться похищенный. Информацию о происшествии уже передали правоохранителям.

Напомним, в Донецкой области четыре бандита похитили 21-летнего ветерана АТО и два часа пытали его. Злоумышленники пытались заставить парня вступить в банды.