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Ракурс
На админгранице с Крымом похитили бойца ВСУ. Фото: 112 Украина

На админгранице с Крымом похитили бойца ВСУ

31 мая 2020, 08:40
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Военнослужащий Вооруженных сил Украины исчез на административной границе с оккупированным Российской Федерацией Крымом.

Военного похитили в районе Чонгара. Боец одного из подразделений украинской армии находился на наблюдательном посту, но вчера около 5.00 его не нашли на рабочем месте. Об этом сообщила Военная служба правопорядка в ВСУ на собственной странице в Facebook.



На месте исчезновения бойца обнаружили следы борьбы с неизвестными. Безуспешнымиоказались поисковые мероприятия, а на телефонные звонки пропавший не отвечает. До сих пор не установлено, где может находиться похищенный. Информацию о происшествии уже передали правоохранителям.

Напомним, в Донецкой области четыре бандита похитили 21-летнего ветерана АТО и два часа пытали его. Злоумышленники пытались заставить парня вступить в банды.

Источник: Ракурс


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