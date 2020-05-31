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Ракурс
На адмінкордоні з Кримом викрали бійця ЗСУ. Фото: 112 Україна

На адмінкордоні з Кримом викрали бійця ЗСУ

31 тра 2020, 08:40
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Військовослужбовець Збройних сил України зник на адміністративному кордоні з окупованим Російською Федерацією Кримом.

Військового викрали у районі Чонгара. Боєць одного із підрозділів української армії перебував на спостережному посту, але вчора близько 5.00 його не знайшли на робочому місці. Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ на власній сторінці у Facebook.



На місці зникнення бійця виявили сліди боротьби з невідомими. Безуспішними виявилися пошукові заходи, а на телефонні дзвінки зниклий не відповідає. Досі не встановлено, де може перебувати викрадений. Інформацію про подію вже передали правоохоронцям.

Нагадаємо, у Донецькій області четверо бандитів викрали 21-річного ветерана АТО і дві години катували його. Зловмисники намагалися змусити хлопця вступити до банди.

Джерело: Ракурс


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