На адмінкордоні з Кримом викрали бійця ЗСУ. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n139026-na-adminkordoni-z-krymom-vykraly-biycya-zsu.html

Ракурс

Військовослужбовець Збройних сил України зник на адміністративному кордоні з окупованим Російською Федерацією Кримом.

Військового викрали у районі Чонгара. Боєць одного із підрозділів української армії перебував на спостережному посту, але вчора близько 5.00 його не знайшли на робочому місці. Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ на власній сторінці у Facebook.

На місці зникнення бійця виявили сліди боротьби з невідомими. Безуспішними виявилися пошукові заходи, а на телефонні дзвінки зниклий не відповідає. Досі не встановлено, де може перебувати викрадений. Інформацію про подію вже передали правоохоронцям.

Нагадаємо, у Донецькій області четверо бандитів викрали 21-річного ветерана АТО і дві години катували його. Зловмисники намагалися змусити хлопця вступити до банди.