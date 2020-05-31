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Ракурс
Новый дудл от Гугл. Фото: Google

Гугл посвятил новый дудл Галапагосским островам (ФОТО)

31 мая 2020, 09:43
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Гугл (Google) 31 мая посвятил новый дудл (doodle) Галапагосским островам.

Галапагосы неразрывно связаны с именем английского ученого Чарльза Дарвина. Ученый пять дней в 1835 году пробыл на далеких тихоокеанских островах и это изменило представление человечества о жизни на Земле. Дарвин узнал о происхождении видов и естественном отборе.

Архипелаг Галапагос состоит из 19 в основном необитаемых островов и бесчисленных островков, образованных в результате вулканической и сейсмической деятельности в течение многих тысячелетий. Острова богаты на разнообразную флору и фауну, некоторые виды уникальны и проживают именно на этих островах. За это в 1978 году острова были объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня день Галапагосских островов, — говорится в подписи к дудлу.

Новый дудл от Гугл. Фото: Google

Новый дудл от Гугл. Фото: Google

Новый дудл от Гугл. Фото: Google



Новый дудл от Гугл. Фото: Google

Напомним, 21 мая Гугл поздравил украинцев с Днем вышиванки оригинальным дудлом. Всемирный день вышиванки проводится ежегодно в третий четверг мая.

Источник: Ракурс


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