Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Китайский коронавирус не прекращает распространяться Украиной и за минувшие сутки возросло количество инфицированных.

Вчера коронавирусную болезнь диагностировали у 468 человек. В стране с начала эпидемии заразились 23 тыс. 672 лица. От коронавируса умерли 708 человек, а 9 тыс. 538 больных выздоровели. Всего в Украине исследовали 356 тыс. 565 образцов методом ПЦР. Об этом 31 мая сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Болезнь подкосила 4 тыс. 542 медиков и 1 тыс. 712 детей. Дома лечатся 16 тыс. 407 пациентов, а 7 тыс. 265 человек были госпитализированы. К аппаратам ИВЛ подключали 278 человек.

Зафиксированные случаи по областям:

Винницкая обл. — 993 (555 выздоровели);

Волынская обл. — 908 (257 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 942 (265 выздоровели);

Донецкая обл. — 163 (89 выздоровели);

Житомирская обл. — 739 (416 выздоровели);

Закарпатская обл. — 1 тыс. 189 (405 выздоровели);

Запорожская обл. — 444 (252 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1 тыс. 402 (818 выздоровели);

Киев — 2 тыс. 985 (648 выздоровели);

Киевская обл. — 1 тыс. 573 (394 выздоровели);

Кировоградская обл. — 511 (400 выздоровели);

Луганская обл. — 47 (40 выздоровели);

Львовская обл. — 1 тыс. 669 (409 выздоровели);

Николаевская обл. — 293 (154 выздоровели);

Одесская обл. — 888 (216 выздоровели);

Полтавская обл. — 270 (247 выздоровели);

Ровенская обл. — 1 тыс. 713 (871 выздоровел);

Сумская обл. — 168 (141 выздоровел);

Тернопольская обл. — 1169 (908 выздоровели);

Харьковская обл. — 1 тыс. 66 (360 выздоровели);

Херсонская обл. — 178 (161 выздоровел);

Хмельницкая обл. — 444 (233 выздоровели);

Черкасская обл. — 402 (308 выздоровели);

Черновицкая обл. — 3 тыс. 349 (928 выздоровели);

Черниговская обл. — 167 (63 выздоровели).

Напомним, в столице резко возросло количество лиц, которые подхватили коронавирусную инфекцию COVID-19. Коронавирус в Киеве за прошедшие сутки подтвердили у 81 человека.