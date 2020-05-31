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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Коронавірус не відступає: в Україні за добу майже півтисячі нових хворих

31 тра 2020, 10:47
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Китайський коронавірус не припиняє поширюватися Україною і за минулу добу зросла кількість інфікованих.

Вчора коронавірусну хворобу діагностували у 468 осіб. В країні з початку епідемії заразилися 23 тис. 672 особи. Від коронавірусу померли 708 осіб, а 9 тис. 538 хворих одужали. Усього в Україні було досліджено 356 тис. 565 зразків методом ПЛР. Про це 31 травня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

Хвороба підкосила 4 тис. 542 медиків та 1 тис. 712 дітей. Вдома лікуються 16 тис. 407 пацієнтів, а 7 тис. 265 осіб були госпіталізовані. До апаратів ШВЛ підключали 278 осіб.

Зафіксовані випадки по областях:



  • Вінницька обл. — 993 (555 одужали);
  • Волинська обл. — 908 (257 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали);
  • Донецька обл. — 163 (89 одужали);
  • Житомирська обл. — 739 (416 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1 тис. 189 (405 одужали);
  • Запорізька обл. — 444 (252 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1 тис. 402 (818 одужали);
  • Київ — 2 тис. 985 (648 одужали);
  • Київська обл. — 1 тис. 573 (394 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 511 (400 одужали);
  • Луганська обл. — 47 (40 одужали);
  • Львівська обл. — 1 тис. 669 (409 одужали);
  • Миколаївська обл. — 293 (154 одужали);
  • Одеська обл. — 888 (216 одужали);
  • Полтавська обл. — 270 (247 одужали);
  • Рівненська обл. — 1 тис. 713 (871 одужав);
  • Сумська обл. — 168 (141 одужав);
  • Тернопільська обл. — 1169 (908 одужали);
  • Харківська обл. — 1 тис. 66 (360 одужали);
  • Херсонська обл. — 178 (161 одужав);
  • Хмельницька обл. — 444 (233 одужали);
  • Черкаська обл. — 402 (308 одужали);
  • Чернівецька обл. — 3 тис. 349 (928 одужали);
  • Чернігівська обл. — 167 (63 одужали).

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ МОЗ

Нагадаємо, у столиці різко зросла кількість осіб, які підхопили коронавірусну інфекцію COVID-19. Коронавірус у Києві за минулу добу підтвердили у 81 людини.

Джерело: Ракурс


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