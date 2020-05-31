Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139030-koronavirus-ne-vidstupaie-v-ukrayini-za-dobu-mayje-pivtysyachi-novyh-hvoryh.html

Ракурс

Китайський коронавірус не припиняє поширюватися Україною і за минулу добу зросла кількість інфікованих.

Вчора коронавірусну хворобу діагностували у 468 осіб. В країні з початку епідемії заразилися 23 тис. 672 особи. Від коронавірусу померли 708 осіб, а 9 тис. 538 хворих одужали. Усього в Україні було досліджено 356 тис. 565 зразків методом ПЛР. Про це 31 травня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

Хвороба підкосила 4 тис. 542 медиків та 1 тис. 712 дітей. Вдома лікуються 16 тис. 407 пацієнтів, а 7 тис. 265 осіб були госпіталізовані. До апаратів ШВЛ підключали 278 осіб.

Зафіксовані випадки по областях:

Вінницька обл. — 993 (555 одужали);

Волинська обл. — 908 (257 одужали);

Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали);

Донецька обл. — 163 (89 одужали);

Житомирська обл. — 739 (416 одужали);

Закарпатська обл. — 1 тис. 189 (405 одужали);

Запорізька обл. — 444 (252 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1 тис. 402 (818 одужали);

Київ — 2 тис. 985 (648 одужали);

Київська обл. — 1 тис. 573 (394 одужали);

Кіровоградська обл. — 511 (400 одужали);

Луганська обл. — 47 (40 одужали);

Львівська обл. — 1 тис. 669 (409 одужали);

Миколаївська обл. — 293 (154 одужали);

Одеська обл. — 888 (216 одужали);

Полтавська обл. — 270 (247 одужали);

Рівненська обл. — 1 тис. 713 (871 одужав);

Сумська обл. — 168 (141 одужав);

Тернопільська обл. — 1169 (908 одужали);

Харківська обл. — 1 тис. 66 (360 одужали);

Херсонська обл. — 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. — 444 (233 одужали);

Черкаська обл. — 402 (308 одужали);

Чернівецька обл. — 3 тис. 349 (928 одужали);

Чернігівська обл. — 167 (63 одужали).

Нагадаємо, у столиці різко зросла кількість осіб, які підхопили коронавірусну інфекцію COVID-19. Коронавірус у Києві за минулу добу підтвердили у 81 людини.