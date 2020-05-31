Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n139029-u-kyievi-za-dobu-rizko-zrosla-kilkist-zarajenyh-koronavirusom.html

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Коронавірус у Києві за минулу добу підтвердили у 81 людини. Серед заражених — 11 медиків.

Захворіли 40 жінок віком від 26 до 86 рокiв та 31 чоловік від 19 до 86 рокiв. Також хвороба підкосила четверо дівчаток від двох до 8 років та шестеро хлопчиків від 1 до 11 років. Лікарі прийняли рішення про госпіталізацію 16 осіб, а інші лікуються вдома. За минулу добу коронавірус подолали 11 осіб. Про це 31 травня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За інформацією Кличка, вчора найбільше випадків захворювання зафіксували в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах. Градоначальник закликав містян не нехтувати правила карантину.

Я звертаюся до всіх: не будьте легковажними, не нехтуйте правилами! Бо зараз, коли ми почали запроваджувати послаблення, головне — щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знову не довелося повертатися на карантин, — заявив мер.





З початку епідемії в столиці зафіксували 2 тис. 985 підтверджених випадків COVID-19, а видужали 648 осіб.

Нагадаємо, вчора в столиці стався спалах коронавірусу в гуртожитку на вулиці Гагаріна, будівлю закрили на карантин. Один хворий помер, трьох госпіталізували. Всі інші перебувають на самоізоляції.