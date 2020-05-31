Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Ракурс

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки подтвердили у 81 человека. Среди зараженных — 11 медиков.

Заболели 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет и 31 мужчина от 19 до 86 лет. Также болезнь подкосила четырех девочек от двух до 8 лет и шесть мальчиков от одного до 11 лет. Врачи приняли решение о госпитализации 16 человек, а остальные лечатся дома. За минувшие сутки коронавирус преодолели 11 человек. Об этом 31 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По информации Кличко, вчера больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах. Градоначальник призвал горожан не пренебрегать правила карантина.

Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами! Потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное — чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин, — заявил мэр.





С начала эпидемии в столице зафиксировали 2 тыс. 985 подтвержденных случаев COVID-19, а выздоровели 648 человек.

Напомним, вчера в столице произошла вспышка коронавируса в общежитии на улице Гагарина, здание закрыли на карантин. Один больной умер, троих госпитализировали. Все остальные находятся на самоизоляции.