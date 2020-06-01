Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Україні діє до 22 червня, проте сьогодні, 1 червня, стартує третій етап послаблення обмежень. З сьогоднішнього дня поновлюється залізничне сполучення, відкриваються спортзали і фітнес-центри.

Зокрема, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розробило нові правила роботи спортзалів на період карантину. Їх МОЗ опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Тепер усім відвідувачам при вході у спортзал або фітнес-центр повинні вимірювати температуру. Якщо вона буде вищою за 37,2°, допуск в приміщення заборонений. Співробітники спортзалів також перед початком роботи повинні проходити огляд. Якщо у них будуть ознаки ГРВІ або температура вище 37,2°, працювати їм забороняється. Вони повинні носити маски або респіратори.

Згідно з опублікованою інфографікою, групові заняття в спортзалах можуть проводитися тільки за попереднім записом, в групі повинно бути максимум 10 осіб. При індивідуальних заняттях в залі повинно бути не більше однієї людини на 10 кв. м., при групових — на 5 кв. м.

Адміністрація спортзалів повинна обмежити кількість клієнтів у приміщенні так, щоб не створювалося скупчення людей. Зокрема, роздягальні та душові кабіни повинні бути заповнені максимум на 50%. Кардіотренажери повинні розташовуватися на відстані 2,5 м. один від одного.

На період карантину забороняється проведення групових занять для дітей до 12 років. Також не можуть працювати дитячі кімнати, спа-зони, масажні кабінети і фітнес-бари. Кулери з водою теж заборонені.

Басейни в спортзалах можуть працювати, але з деякими обмеженнями. Дозволені індивідуальні відвідування, а також тренування спортивних груп другого року навчання і старше.

У 50-метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати максимум четверо осіб, а під час групових тренувань — не більше шести. У 25-метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше двох осіб, під час групових тренувань — не більше трьох.

Окрім того, з 1 червня відновлюються міжобласні залізничні та автомобільні пасажирські перевезення. Так, починають курсувати декілька десятків поїздів далекого сполучення, а також понад 200 приміських електричок.

Також на третьому етапі послаблення обмежень дозволяється проводити іспити у вузах і коледжах. У регіонах допускається робота інклюзивно-ресурсних центрів із метою забезпечення зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладів освіти. Дозволяється і відвідування освітніх занять у групах не більше 10 осіб, наприклад, відкриються автошколи.

Все це повинно функціонувати з дотриманням протиепідемічних заходів, з використанням масок та інших засобів захисту. Рішення про пом’якшення карантинних обмежень на рівні області приймаються комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, не у всіх регіонах епідеміологічні показники дозволяють перейти до третього етапу виходу з карантину. За даними Міністерства охорони здоров’я, послаблення карантину під питанням у Києві, а також у Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.