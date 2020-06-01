У Києві запрацювала автофіксація порушень ПДР: першого «гонщика» камери засікли за хвилину після початку роботиhttps://racurs.ua/ua/n139051-u-kyievi-zapracuvala-avtofiksaciya-porushen-pdr-pershogo-gonschyka-kamery-zasikly-za-hvylynu.htmlРакурс
Автофіксація порушень правил дорожнього руху (ПДР) запрацювала у Києві опівночі 1 червня. Вже за хвилину, о 00.01, камера в Солом’янському районі зафіксувала першого порушника.
Водій Audi Q7 їхав по Чоколівському бульвару зі швидкістю 75 км/год замість дозволених 70 км/год. Тепер власнику авто відправлять лист про порушення ПДР за місцем його реєстрації. Штраф за перевищення швидкості — 255 грн, але якщо він буде сплачений в перші 10 днів після отримання постанови, то сума зменшується вдвічі. Якщо ж водій не згоден зі штрафом, він може його оскаржити. Про це написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що камера, яка зафіксувала порушення, встановлена за адресою Чоколівський бульвар, 24. За словами Геращенка, в цьому місці часто трапляються ДТП з тяжкими наслідками. Загалом у Києві наразі працюють 20 камер:
- вул. Олени Теліги, 39;
- Набережне шосе, 4;
- Дніпровська набережна, перехрестя з вул. Причальна;
- вулиця Братиславська, 18;
- Чоколівський бульвар, 24;
- Північний міст (в напрямку лівого берега);
- Північний міст (в напрямку правого берега);
- Броварський проспект (м. Лівобережна);
- Броварський проспект/вул. Будівельників;
- Південний міст (в напрямку лівого берега);
- Південний міст (в напрямку правого берега);
- проспект Героїв Сталінграда, 25;
- проспект Володимира Маяковського, 56;
- проспект Володимира Маяковського, 65;
- Дружби народів бульвар, 27;
- Дружби народів бульвар, 36;
- Столичне шосе, 58 (в напрямку Києва);
- Столичне шосе, 58 (в напрямку Обухова);
- Харківська площа/проспект Бажана;
- Харківська площа/проспект Бажана.