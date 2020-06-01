Автофіксація порушень ПДР запрацювала в Києві. Фото: 24 канал

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Автофіксація порушень правил дорожнього руху (ПДР) запрацювала у Києві опівночі 1 червня. Вже за хвилину, о 00.01, камера в Солом’янському районі зафіксувала першого порушника.

Водій Audi Q7 їхав по Чоколівському бульвару зі швидкістю 75 км/год замість дозволених 70 км/год. Тепер власнику авто відправлять лист про порушення ПДР за місцем його реєстрації. Штраф за перевищення швидкості — 255 грн, але якщо він буде сплачений в перші 10 днів після отримання постанови, то сума зменшується вдвічі. Якщо ж водій не згоден зі штрафом, він може його оскаржити. Про це написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що камера, яка зафіксувала порушення, встановлена ​​за адресою Чоколівський бульвар, 24. За словами Геращенка, в цьому місці часто трапляються ДТП з тяжкими наслідками. Загалом у Києві наразі працюють 20 камер: