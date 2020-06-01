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Автофіксація порушень ПДР запрацювала в Києві. Фото: 24 канал

У Києві запрацювала автофіксація порушень ПДР: першого «гонщика» камери засікли за хвилину після початку роботи

1 чер 2020, 08:05
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Автофіксація порушень правил дорожнього руху (ПДР) запрацювала у Києві опівночі 1 червня. Вже за хвилину, о 00.01, камера в Солом’янському районі зафіксувала першого порушника.

Водій Audi Q7 їхав по Чоколівському бульвару зі швидкістю 75 км/год замість дозволених 70 км/год. Тепер власнику авто відправлять лист про порушення ПДР за місцем його реєстрації. Штраф за перевищення швидкості — 255 грн, але якщо він буде сплачений в перші 10 днів після отримання постанови, то сума зменшується вдвічі. Якщо ж водій не згоден зі штрафом, він може його оскаржити. Про це написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.



Зазначається, що камера, яка зафіксувала порушення, встановлена ​​за адресою Чоколівський бульвар, 24. За словами Геращенка, в цьому місці часто трапляються ДТП з тяжкими наслідками. Загалом у Києві наразі працюють 20 камер:

  • вул. Олени Теліги, 39;
  • Набережне шосе, 4;
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вул. Причальна;
  • вулиця Братиславська, 18;
  • Чоколівський бульвар, 24;
  • Північний міст (в напрямку лівого берега);
  • Північний міст (в напрямку правого берега);
  • Броварський проспект (м. Лівобережна);
  • Броварський проспект/вул. Будівельників;
  • Південний міст (в напрямку лівого берега);
  • Південний міст (в напрямку правого берега);
  • проспект Героїв Сталінграда, 25;
  • проспект Володимира Маяковського, 56;
  • проспект Володимира Маяковського, 65;
  • Дружби народів бульвар, 27;
  • Дружби народів бульвар, 36;
  • Столичне шосе, 58 (в напрямку Києва);
  • Столичне шосе, 58 (в напрямку Обухова);
  • Харківська площа/проспект Бажана;
  • Харківська площа/проспект Бажана.


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