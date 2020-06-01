Новий дудл від Гугл. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n139050-gugl-prysvyatyv-novyy-dudl-mijnarodnomu-dnu-zahystu-ditey-foto.html

Ракурс

Гугл (Google) представив новий дудл (doodle), який присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Це свято було засноване в листопаді 1949 року і відзначається 1 червня.

На стартовій сторінці пошуковика з’явився дудл, на якому зображені діти різних рас, які грають разом. Вони літають на паперових літаках, катаються на тваринах, пускають повітряних зміїв і плавають на кораблику.

В Гугл додали, що це свято, яке відзначається ось вже 70 років, покликане захистити дітей від голоду, насильства, неможливості отримати освіту або медичну допомогу. В Україні цей день відзначається з 1998 року.

У цього свята навіть є власний прапор. На зеленому тлі зображені фігурки дітей білого, синього, жовтого, чорного і червоного кольорів. Вони є символом різноманітності і терпимості. Знак Землі, який розміщений в центрі, символізує, що ця планета — наш спільний дім.

Як повідомлялося, також 1 червня відзначається Всесвітній день батьків. Свято було засноване у вересні 2012 року на 66-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.