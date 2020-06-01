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Новий дудл від Гугл. Фото: Google

Гугл присвятив новий дудл Міжнародному дню захисту дітей (ФОТО)

1 чер 2020, 07:18
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Гугл (Google) представив новий дудл (doodle), який присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Це свято було засноване в листопаді 1949 року і відзначається 1 червня.

На стартовій сторінці пошуковика з’явився дудл, на якому зображені діти різних рас, які грають разом. Вони літають на паперових літаках, катаються на тваринах, пускають повітряних зміїв і плавають на кораблику.

Новий дудл від Гугл. Фото: Google

В Гугл додали, що це свято, яке відзначається ось вже 70 років, покликане захистити дітей від голоду, насильства, неможливості отримати освіту або медичну допомогу. В Україні цей день відзначається з 1998 року.

У цього свята навіть є власний прапор. На зеленому тлі зображені фігурки дітей білого, синього, жовтого, чорного і червоного кольорів. Вони є символом різноманітності і терпимості. Знак Землі, який розміщений в центрі, символізує, що ця планета — наш спільний дім.



Прапор Міжнародного дня захисту дітей. Фото: ООН

Як повідомлялося, також 1 червня відзначається Всесвітній день батьків. Свято було засноване у вересні 2012 року на 66-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.


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