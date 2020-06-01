Новый дудл от Гугл. Фото: Google

https://racurs.ua/n139050-gugl-posvyatil-novyy-dudl-mejdunarodnomu-dnu-zaschity-detey-foto.html

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Гугл (Google) представил новый дудл (doodle), который посвящен Международному дню защиты детей. Этот праздник был учрежден в ноябре 1949 года и отмечается 1 июня.

На стартовой странице поисковика появился дудл, на котором изображены дети разных рас, играющие вместе. Они летают на бумажных самолетиках, катаются на животных, пускают воздушных змеев и плавают на кораблике.

В Гугл добавили, что этот праздник, который отмечается вот уже 70 лет, призван защитить детей от голода, насилия, невозможности получить образование или медпомощь. В Украине этот день отмечается с 1998 года.

У этого праздника даже есть собственный флаг. На зеленом фоне изображены фигурки детей белого, синего, желтого, черного и красного цветов. Они являются символом разнообразия и терпимости. Знак Земли, который размещен в центре, символизирует, что эта планета — наш общий дом.

Как сообщалось, также 1 июня отмечается Всемирный день родителей. Праздник был учрежден в сентябре 2012 года на 66-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.