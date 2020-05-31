Международный день защиты детей: Фото: mviskarada.gov.ua

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1 июня праздник — Международный день защиты детей, который был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые праздник был отмечен в 1950 году и с тех пор празднуется ежегодно в первый день лета.

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне вокруг знака Земли размещены стилизованные человеческие фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти фигурки символизируют разнообразие и терпимость.

Также завтра отмечается Всемирный день родителей. Праздник учрежден в сентябре 2012 года на 66-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он отмечается с 2013 года.

Кроме того, в первый день лета еще празднуют Всемирный день молока. Впервые этот праздник был отмечен в 2001 году, а его инициатором стала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Главной целью праздника является популяризация молока и молочных продуктов.