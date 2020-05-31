Міжнародний день захисту дітей: Фото: mviskarada.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n139047-zavtra-mijnarodnyy-den-zahystu-ditey-i-vsesvitniy-den-batkiv.html

Ракурс

1 червня свято — Міжнародний день захисту дітей, який було засновано у листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше свято було відзначено в 1950 році і святкується щорічно 1 червня.

У Міжнародного дня дітей є прапор. На зеленому тлі навколо знака Землі розміщені стилізовані людські фігурки — червона, жовта, синя, біла і чорна. Ці фігурки символізують різноманітність та терпимість.

Також завтра відзначається Всесвітній день батьків. Свято започатковано у вересні 2012 року на 66-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Свято відзначається із 2013 року.

Крім того, першого дня літа ще святкують Всесвітній день молока. Вперше це свято було відзначено у 2001 році, а його ініціатором стала Продовольча і сільськогосподарська організація ООН. Головною метою свята є популяризація молока та молочних продуктів.