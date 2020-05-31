Александр Дубинский и Александр Ткаченко. Фото: Zik.ua

https://racurs.ua/n139049-slugi-dubinskiy-i-tkachenko-budut-borotsya-za-kreslo-mera-kieva-video.html

Ракурс

Выборы в Киеве должны состояться 25 октября 2020 года, но борьба за кресло мэра столицы уже началась. Нардепы из партии «Слуга народа» Александр Дубинский и Александр Ткаченко заявили о своем желании принять участие в праймериз партии по выбору кандидата на пост мэра Киева.

Ткаченко опубликовал видеообращение в Facebook.

Нардеп заявил, что пришло время сделать Киев городом для людей, а не для прожорливых коррумпированных чиновников. Городом, в котором можно приятно и достойно жить. Поэтому он решил принять участие в праймериз партии на кандидатуру в мэры Киева.

Дубинский опубликовал свое видеообращение в YouTube.

Нардеп заявил, что также решил принять участие во внутрипартийных выборах, которые объявил президент Украины Владимир Зеленский, чтобы избрать самого достойного кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа».

Дубинский обратился с призывом совместными усилиями навести порядок в столице и снова сделать Киев каштановым городом.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский заявил, что будет поддерживать того кандидата в мэры Киева, который одержит победу на праймериз партии «Слуга народа».