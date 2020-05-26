Выборы в Киеве: социологи рассказали, кто может выиграть у Кличко, фото — ТСН

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Ракурс

Выборы в Киеве спроектировали социологи. У жителей украинской столицы спросили, за кого они проголосовали, если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее воскресенье.

Пока рейтинг действующего городского головы незыблемый — в кресле мэра нынешнего руководителя столицы Виталия Кличко хотят видеть более 40% опрошенных (среди тех, кто определился и пойдет на выборы).

Ближайший его преследователь в рейтинге — самовыдвиженец Андрей Пальчевский (8,8%), а также Сергей Притула (партия «Голос», 8%).

Как свидетельствуют данные социологов, во втором туре выборов мэр Кличко также с большим отрывом побеждает в любой конфигурации кандидатов.

Партийные предпочтения киевлян разделились следующим образом. В Киевский горсовет больше всего депутатов провели бы «Европейская солидарность» (20,8%), «Слуга народа» (18,2%), партия «Удар» (13,3%), «Батькивщина» (9%) и ОПЗЖ (8,8%).

Соцопрос проводился с 8 по 20 мая. По телефону спросили мнение 4 тыс. респондентов.