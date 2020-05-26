Шмыгаль и Зеленский хотят, чтобы волонтеры следили за украинцами в общественных местах

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением украинцами противоэпидемических правил в общественных местах. По мнению чиновника, граждане не должны забывать об опасности, которую несет коронавирусная инфекция COVID-19.

Противостоять пандемии коронавируса — это наша общая задача… Кабмин планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их о правильном ношении масок, соблюдении социальной дистанции, правилах посещения магазинов и заведений питания, — сообщил глава правительства в своем Телеграмм-канале.

По словам Шмыгаля, эта инициатива впервые появилась в Италии. Идею премьера положительно оценил и президент Владимир Зеленский.

Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношения масок. Таким образом, выходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности, — отметил Зеленский 26 мая в ходе традиционного совещания с представителями Кабмина о COVID-19.

Напомним, в Украине за последние сутки количество тех, кто выздоровел от коронавирусной инфекции, превысило число тех, кто заболел: 341 и 339 человек соответственно.