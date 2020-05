Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно перенес коронавирусную болезнь COVID-19, пожаловался на ухудшение зрения.

По словам Джонсона, после болезни ему снова пришлось носить очки. Об этом он заявил во время недавней пресс-конференции, продемонстрировав очки, которые теперь носит в кармане своего пиджака, сообщает SkyNews.

Ухудшение зрения политик связывает именно с коронавирусом.

Boris Johnson says since his own #COVID19 recovery he is «having to wear spectacles for the first time in years."



The PM says he believes eyesight can be a problem associated with the virus.



