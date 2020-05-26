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Ракурс
Борис Джонсон, фото: U.S. Department of State

Британский премьер пожаловался на ухудшение зрения после перенесенного коронавируса (ВИДЕО)

26 мая 2020, 14:17
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно перенес коронавирусную болезнь COVID-19, пожаловался на ухудшение зрения.

По словам Джонсона, после болезни ему снова пришлось носить очки. Об этом он заявил во время недавней пресс-конференции, продемонстрировав очки, которые теперь носит в кармане своего пиджака, сообщает SkyNews.

Ухудшение зрения политик связывает именно с коронавирусом.

Джонсон заразился коронавирусом в конце марта. Он долгое время находился на самоизоляции и работал удаленно, однако в начале апреля был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. Из больницы его выписали в середине апреля.



Стоит добавить, что распространенными симптомами коронавируса являются потеря обоняния и вкуса. По мнению некоторых ученых, такие симптомы могут возникать в случае, если вирус концентрируется в соответствующих органах. В результате сильная иммунная реакция локализуется в определенных частях тела, ограничивая эффект в других частях организма.

Напомним, Джонсон признался СМИ, что в определенный момент течения заболевания был близок к смерти.


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