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Ракурс
Борис Джонсон, фото: U.S. Department of State

Британський прем'єр поскаржився на погіршення зору після перенесеного коронавірусу (ВІДЕО)

26 тра 2020, 14:17
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно перехворів на коронавірусну хворобу COVID-19, поскаржився на погіршення зору.

За словами Джонсона, після хвороби йому знову довелося носити окуляри. Про це він заявив під час нещодавньої прес-конференції, продемонструвавши окуляри, які тепер носить у кишені свого піджака, повідомляє SkyNews.

Погіршення зору політик пов’язує саме з коронавірусом.

Джонсон інфікувався коронавірусом наприкінці березня. Він тривалий час перебував на самоізоляції й працював віддалено, проте на початку квітня його госпіталізували через погіршення стану здоров’я. З лікарні його виписали в середині квітня.



Варто додати, що поширеними симптомами коронавірусу є втрата нюху та смаку. На думку деяких учених, такі симптоми можуть виникати в разі, якщо вірус концентрується у відповідних органах. В результаті сильна імунна реакція локалізується у певних частинах тіла, обмежуючи ефект в інших частинах організму.

Нагадаємо, Джонсон зізнався ЗМІ, що в певний момент перебігу захворювання був близький до смерті.


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