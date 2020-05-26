Борис Джонсон, фото: U.S. Department of State

https://racurs.ua/ua/n138784-brytanskyy-premier-poskarjyvsya-na-pogirshennya-zoru-pislya-perenesenogo-koronavirusu-video.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно перехворів на коронавірусну хворобу COVID-19, поскаржився на погіршення зору.

За словами Джонсона, після хвороби йому знову довелося носити окуляри. Про це він заявив під час нещодавньої прес-конференції, продемонструвавши окуляри, які тепер носить у кишені свого піджака, повідомляє SkyNews.

Погіршення зору політик пов’язує саме з коронавірусом.

Boris Johnson says since his own #COVID19 recovery he is «having to wear spectacles for the first time in years."



The PM says he believes eyesight can be a problem associated with the virus.



Live: https://t.co/o2ukjTDxRhpic.twitter.com/Ot9lb5kLiQ — SkyNews (@SkyNews) May 25, 2020

Джонсон інфікувався коронавірусом наприкінці березня. Він тривалий час перебував на самоізоляції й працював віддалено, проте на початку квітня його госпіталізували через погіршення стану здоров’я. З лікарні його виписали в середині квітня.

Варто додати, що поширеними симптомами коронавірусу є втрата нюху та смаку. На думку деяких учених, такі симптоми можуть виникати в разі, якщо вірус концентрується у відповідних органах. В результаті сильна імунна реакція локалізується у певних частинах тіла, обмежуючи ефект в інших частинах організму.

Нагадаємо, Джонсон зізнався ЗМІ, що в певний момент перебігу захворювання був близький до смерті.