Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно перехворів на коронавірусну хворобу COVID-19, поскаржився на погіршення зору.

За словами Джонсона, після хвороби йому знову довелося носити окуляри. Про це він заявив під час нещодавньої прес-конференції, продемонструвавши окуляри, які тепер носить у кишені свого піджака, повідомляє SkyNews.

Погіршення зору політик пов’язує саме з коронавірусом.

Boris Johnson says since his own #COVID19 recovery he is «having to wear spectacles for the first time in years."



The PM says he believes eyesight can be a problem associated with the virus.



Live: https://t.co/o2ukjTDxRhpic.twitter.com/Ot9lb5kLiQ