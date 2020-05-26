Шмигаль і Зеленський хочуть, аби волонтери стежили за українцями у громадських місцях

https://racurs.ua/ua/n138785-shmygal-proponuie-volonteram-stejyty-chy-nosyat-ukrayinci-masky-i-dotrymuutsya-dystanciyi.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, планує залучити волонтерів, які стежитимуть за дотриманням українцями протиепідемічних правил у громадських місцях. На думку чиновника, громадяни не повинні забувати про небезпеку, яку несe коронавірусна інфекція COVID-19.

Протистояти пандемії коронавірусу — це наше спільне завдання… Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Вони також інформуватимуть їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правил відвідування магазинів та закладів харчування, — повідомив глава уряду у своєму Телеграм-каналі.

За словами Шмигаля, ця ініціатива вперше з’явилася в Італії. Ідею прем'єра позитивно оцінив і президент Володимир Зеленський.

Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує й треба дотримуватися правил безпеки, — зазначив Зеленський 26 травня під час традиційної наради з представниками Кабміну щодо COVID-19.

Нагадаємо, в Україні за останню добу кількість тих, хто одужав від коронавірусної інфекції, перевищила число тих, хто захворів: 341 та 339 осіб відповідно.