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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

В Україні 21,5 тис. інфікованих COVID-19: за добу одужало більше осіб, ніж захворіло (КАРТА)

26 тра 2020, 09:31
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Коронавірус в Україні діагностований у 21 тис. 584 осіб, серед них понад 1,5 тис. діти та майже 4,2 тис. медпрацівники. За останню добу інфікування підтвердили у 339 осіб, серед них 35 дітей та 71 медпрацівник. Госпіталізували 116 нових хворих.

В Україні за добу одужав 341 пацієнт, а за весь період епідемії вилікувалися 7 тис. 575 осіб. Водночас за добу помер 21 хворий на коронавірус, а загалом в Україні зафіксовано вже 664 летальні випадки. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу 26 травня.

За останню добу було зроблено понад 9 тис. тестів на коронавірус методом ПЛР. За весь період епідемії зроблено понад 300 тис. таких тестувань.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Києві — 58 хворих, Львівській та Рівненській областях — 45 та 41 інфікований відповідно.

Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:



  • Вінницька область — 910 випадків;
  • Волинська область — 805 випадків;
  • Дніпропетровська область — 895 випадків;
  • Донецька область — 155 випадків;
  • Житомирська область — 647 випадків;
  • Закарпатська область — 1092 випадки;
  • Запорізька область — 416 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1306 випадків;
  • Кіровоградська область — 482 випадки;
  • м. Київ — 2710 випадків;
  • Київська область — 1458 випадків;
  • Львівська область — 1405 випадків;
  • Луганська область — 44 випадки;
  • Миколаївська область — 281 випадок;
  • Одеська область — 842 випадки;
  • Полтавська область — 267 випадків;
  • Рівненська область — 1475 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1124 випадки;
  • Харківська область — 930 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 370 випадків;
  • Чернівецька область — 3101 випадок;
  • Черкаська область — 392 випадки;
  • Чернігівська область — 134 випадки.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ


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