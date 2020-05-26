В Україні 21,5 тис. інфікованих COVID-19: за добу одужало більше осіб, ніж захворіло (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n138757-v-ukrayini-21-5-tys-infikovanyh-covid-19-za-dobu-odujalo-bilshe-osib-nij-zahvorilo-karta.htmlРакурс
Коронавірус в Україні діагностований у 21 тис. 584 осіб, серед них понад 1,5 тис. діти та майже 4,2 тис. медпрацівники. За останню добу інфікування підтвердили у 339 осіб, серед них 35 дітей та 71 медпрацівник. Госпіталізували 116 нових хворих.
В Україні за добу одужав 341 пацієнт, а за весь період епідемії вилікувалися 7 тис. 575 осіб. Водночас за добу помер 21 хворий на коронавірус, а загалом в Україні зафіксовано вже 664 летальні випадки. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу 26 травня.
За останню добу було зроблено понад 9 тис. тестів на коронавірус методом ПЛР. За весь період епідемії зроблено понад 300 тис. таких тестувань.
Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Києві — 58 хворих, Львівській та Рівненській областях — 45 та 41 інфікований відповідно.
Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:
- Вінницька область — 910 випадків;
- Волинська область — 805 випадків;
- Дніпропетровська область — 895 випадків;
- Донецька область — 155 випадків;
- Житомирська область — 647 випадків;
- Закарпатська область — 1092 випадки;
- Запорізька область — 416 випадків;
- Івано-Франківська область — 1306 випадків;
- Кіровоградська область — 482 випадки;
- м. Київ — 2710 випадків;
- Київська область — 1458 випадків;
- Львівська область — 1405 випадків;
- Луганська область — 44 випадки;
- Миколаївська область — 281 випадок;
- Одеська область — 842 випадки;
- Полтавська область — 267 випадків;
- Рівненська область — 1475 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1124 випадки;
- Харківська область — 930 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 370 випадків;
- Чернівецька область — 3101 випадок;
- Черкаська область — 392 випадки;
- Чернігівська область — 134 випадки.