Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірус в Україні діагностований у 21 тис. 584 осіб, серед них понад 1,5 тис. діти та майже 4,2 тис. медпрацівники. За останню добу інфікування підтвердили у 339 осіб, серед них 35 дітей та 71 медпрацівник. Госпіталізували 116 нових хворих.

В Україні за добу одужав 341 пацієнт, а за весь період епідемії вилікувалися 7 тис. 575 осіб. Водночас за добу помер 21 хворий на коронавірус, а загалом в Україні зафіксовано вже 664 летальні випадки. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу 26 травня.

За останню добу було зроблено понад 9 тис. тестів на коронавірус методом ПЛР. За весь період епідемії зроблено понад 300 тис. таких тестувань.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Києві — 58 хворих, Львівській та Рівненській областях — 45 та 41 інфікований відповідно.

Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу: