Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138757-v-ukraine-21-5-tys-inficirovannyh-covid-19-za-sutki-vyzdorovelo-bolshe-ludey-chem-zabolelo.html

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Коронавирус в Украине диагностирован у 21 тыс. 584 человек, среди них более 1,5 тыс. детей и почти 4,2 тыс. медработники. За последние сутки инфицирование подтвердили у 339 человек, среди них 35 детей и 71 медработник. Госпитализировали 116 новых больных.

В Украине за сутки выздоровел 341 пациент, а за весь период эпидемии вылечились 7 тыс. 575 человек. В то же время за сутки умер 21 больной коронавирусом, а в целом в Украине зафиксировано уже 664 летальных случая. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга 26 мая.

За последние сутки было сделано более 9 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР. За весь период эпидемии сделано более 300 тыс. таких тестирований.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве — 58 больных, Львовской и Ровенской областях — 45 и 41 инфицирован соответственно.

Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса: