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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

В Украине 21,5 тыс. инфицированных COVID-19: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело (КАРТА)

26 мая 2020, 09:31
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Коронавирус в Украине диагностирован у 21 тыс. 584 человек, среди них более 1,5 тыс. детей и почти 4,2 тыс. медработники. За последние сутки инфицирование подтвердили у 339 человек, среди них 35 детей и 71 медработник. Госпитализировали 116 новых больных.

В Украине за сутки выздоровел 341 пациент, а за весь период эпидемии вылечились 7 тыс. 575 человек. В то же время за сутки умер 21 больной коронавирусом, а в целом в Украине зафиксировано уже 664 летальных случая. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга 26 мая.

За последние сутки было сделано более 9 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР. За весь период эпидемии сделано более 300 тыс. таких тестирований.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве — 58 больных, Львовской и Ровенской областях — 45 и 41 инфицирован соответственно.

Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:



  • Винницкая область — 910 случаев;
  • Волынская область — 805 случаев;
  • Днепропетровская область — 895 случаев;
  • Донецкая область — 155 случаев;
  • Житомирская область — 647 случаев;
  • Закарпатская область — 1092 случая;
  • Запорожская область — 416 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1306 случаев;
  • Кировоградская область — 482 случая;
  • г. Киев — 2710 случаев;
  • Киевская область — 1458 случаев;
  • Львовская область — 1405 случаев;
  • Луганская область — 44 случая;
  • Николаевская область — 281 случай;
  • Одесская область — 842 случая;
  • Полтавская область — 267 случаев;
  • Ровенская область — 1475 случаев;
  • Сумская область — 166 случаев;
  • Тернопольская область — 1124 случая;
  • Харьковская область — 930 случаев;
  • Херсонская область — 177 случаев;
  • Хмельницкая область — 370 случаев;
  • Черновицкая область — 3101 случай;
  • Черкасская область — 392 случая;
  • Черниговская область — 134 случая.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ


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