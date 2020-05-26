В Украине 21,5 тыс. инфицированных COVID-19: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело (КАРТА)https://racurs.ua/n138757-v-ukraine-21-5-tys-inficirovannyh-covid-19-za-sutki-vyzdorovelo-bolshe-ludey-chem-zabolelo.htmlРакурс
Коронавирус в Украине диагностирован у 21 тыс. 584 человек, среди них более 1,5 тыс. детей и почти 4,2 тыс. медработники. За последние сутки инфицирование подтвердили у 339 человек, среди них 35 детей и 71 медработник. Госпитализировали 116 новых больных.
В Украине за сутки выздоровел 341 пациент, а за весь период эпидемии вылечились 7 тыс. 575 человек. В то же время за сутки умер 21 больной коронавирусом, а в целом в Украине зафиксировано уже 664 летальных случая. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга 26 мая.
За последние сутки было сделано более 9 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР. За весь период эпидемии сделано более 300 тыс. таких тестирований.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве — 58 больных, Львовской и Ровенской областях — 45 и 41 инфицирован соответственно.
Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:
- Винницкая область — 910 случаев;
- Волынская область — 805 случаев;
- Днепропетровская область — 895 случаев;
- Донецкая область — 155 случаев;
- Житомирская область — 647 случаев;
- Закарпатская область — 1092 случая;
- Запорожская область — 416 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1306 случаев;
- Кировоградская область — 482 случая;
- г. Киев — 2710 случаев;
- Киевская область — 1458 случаев;
- Львовская область — 1405 случаев;
- Луганская область — 44 случая;
- Николаевская область — 281 случай;
- Одесская область — 842 случая;
- Полтавская область — 267 случаев;
- Ровенская область — 1475 случаев;
- Сумская область — 166 случаев;
- Тернопольская область — 1124 случая;
- Харьковская область — 930 случаев;
- Херсонская область — 177 случаев;
- Хмельницкая область — 370 случаев;
- Черновицкая область — 3101 случай;
- Черкасская область — 392 случая;
- Черниговская область — 134 случая.