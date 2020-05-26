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Ракурс
На Чукотці розбився військовий вертоліт. Фото: pnp.ru

У Росії розбився військовий вертоліт, четверо загиблих (ФОТО)

26 тра 2020, 09:29
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У Росії на Чукотці поблизу аеродрому «Вугільні копальні» сьогодні рано вранці розбився військовий вертоліт Мі-8. Усередині вертольота перебувало четверо осіб, які загинули у результаті падіння бойової машини. Усі загиблі були військовослужбовцями.

Вертоліт здійснював навчально-тренувальний політ і виконував контрольне вивішування. Бойова машина впала з висоти 15 м. Після падіння вертоліт загорівся, повідомляє РБК.

На Чукотці розбився військовий вертоліт. Фото: vse42.ruЗа попередньою версією, причиною жорсткої посадки могла стати технічна несправність вертольота. Чорні ящики Мі-8 вже знайшли, їхній стан задовільний.

На Чукотці розбився військовий вертоліт. Фото: vse42.ruРозслідуванням цієї справи буде займатися Міністерство оборони Росії.



На Чукотці розбився військовий вертоліт. Фото: kp.ru

Як раніше писав «Ракурс», кілька днів тому в Росії здійснив жорстке приземлення військовий вертоліт Мі-8. У результаті загинув екіпаж вертольота — загалом троє осіб.


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