На Чукотці розбився військовий вертоліт. Фото: pnp.ru

https://racurs.ua/ua/n138756-u-rosiyi-rozbyvsya-viyskovyy-vertolit-chetvero-zagyblyh-foto.html

Ракурс

У Росії на Чукотці поблизу аеродрому «Вугільні копальні» сьогодні рано вранці розбився військовий вертоліт Мі-8. Усередині вертольота перебувало четверо осіб, які загинули у результаті падіння бойової машини. Усі загиблі були військовослужбовцями.

Вертоліт здійснював навчально-тренувальний політ і виконував контрольне вивішування. Бойова машина впала з висоти 15 м. Після падіння вертоліт загорівся, повідомляє РБК.

За попередньою версією, причиною жорсткої посадки могла стати технічна несправність вертольота. Чорні ящики Мі-8 вже знайшли, їхній стан задовільний.

Розслідуванням цієї справи буде займатися Міністерство оборони Росії.

Як раніше писав «Ракурс», кілька днів тому в Росії здійснив жорстке приземлення військовий вертоліт Мі-8. У результаті загинув екіпаж вертольота — загалом троє осіб.