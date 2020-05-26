На Чукотке разбился военный вертолет. Фото: pnp.ru

https://racurs.ua/n138756-v-rossii-razbilsya-voennyy-vertolet-pogibli-chetyre-cheloveka-foto.html

Ракурс

В России на Чукотке невдалеке от аэродрома «Угольные копи» сегодня ранним утром разбился военный вертолет Ми-8. Внутри вертолета находились четыречеловека, которые погибли в результате падения боевой машины. Все погибшие были военнослужащими.

Вертолет осуществлял учебно-тренировочный полет и выполнял контрольное вывешивание. Боевая машина упала с высоты 15 м. После падения вертолет загорелся, сообщает РБК.

По предварительной версии, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное.

Расследованием происшествия будет заниматься Министерство обороны России.

Как ранее писал «Ракурс», несколько дней назад в России совершил жесткое приземление военный вертолет Ми-8. В результате погиб экипаж вертолета — всего три человека.