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Ракурс
На Чукотке разбился военный вертолет. Фото: pnp.ru

В России разбился военный вертолет, погибли четыре человека (ФОТО)

26 мая 2020, 09:29
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В России на Чукотке невдалеке от аэродрома «Угольные копи» сегодня ранним утром разбился военный вертолет Ми-8. Внутри вертолета находились четыречеловека, которые погибли в результате падения боевой машины. Все погибшие были военнослужащими.

Вертолет осуществлял учебно-тренировочный полет и выполнял контрольное вывешивание. Боевая машина упала с высоты 15 м. После падения вертолет загорелся, сообщает РБК.

На Чукотке разбился военный вертолет. Фото: vse42.ru

По предварительной версии, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность вертолета. Черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное.

На Чукотке разбился военный вертолет. Фото: vse42.ru

Расследованием происшествия будет заниматься Министерство обороны России.



На Чукотке разбился военный вертолет. Фото: kp.ru

Как ранее писал «Ракурс», несколько дней назад в России совершил жесткое приземление военный вертолет Ми-8. В результате погиб экипаж вертолета — всего три человека.


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