На Киевщине под завалами разрушенного здания найдено тело 13-летнего мальчика (ФОТО)https://racurs.ua/n139048-na-kievschine-pod-zavalami-razrushennogo-zdaniya-naydeno-telo-13-letnego-malchika-foto.htmlРакурс
В Киевской области под завалами полуразрушенного животноводческого комплекта найдено тело 13-летнего мальчика. Ребенок вместе с родителями приехал из Киева на дачу в село Гребени Кагарлыкского района.
Мальчик пошел гулять около 16.30 и не вернулся назад, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
Родители сначала самостоятельно искали ребенка, но их поиски оказались тщетными. Лишь около 22.00 они обратились за помощью в полицию.
Для поиска мальчика были привлечены сотрудники местной полиции и общественность.
Лишь поздней ночью тело ребенка было обнаружено под завалами одного из полуразрушенных зданий недействующего полуразрушенного местного животноводческого комплекса.
Тело погибшего ребенка отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Полиция занимается поиском возможных свидетелей трагической гибели мальчика.
Как ранее писал «Ракурс», в результате обвала жилого дома в Дрогобыче погиб человек. Еще семь человек, в том числе трое детей, получили травмы.