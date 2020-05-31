На Киевщине под завалами разрушенного здания найдено тело 13-летнего мальчика. Фото: ТСН

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Ракурс

В Киевской области под завалами полуразрушенного животноводческого комплекта найдено тело 13-летнего мальчика. Ребенок вместе с родителями приехал из Киева на дачу в село Гребени Кагарлыкского района.

Мальчик пошел гулять около 16.30 и не вернулся назад, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Родители сначала самостоятельно искали ребенка, но их поиски оказались тщетными. Лишь около 22.00 они обратились за помощью в полицию.

Для поиска мальчика были привлечены сотрудники местной полиции и общественность.

Лишь поздней ночью тело ребенка было обнаружено под завалами одного из полуразрушенных зданий недействующего полуразрушенного местного животноводческого комплекса.

Тело погибшего ребенка отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Полиция занимается поиском возможных свидетелей трагической гибели мальчика.

Как ранее писал «Ракурс», в результате обвала жилого дома в Дрогобыче погиб человек. Еще семь человек, в том числе трое детей, получили травмы.