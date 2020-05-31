На Київщині під завалами зруйнованої будівлі знайдено тіло 13-річного хлопчика. Фото: ТСН

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Ракурс

У Київській області під завалами напівзруйнованого тваринницького комплекту знайдено тіло 13-річного хлопчика. Дитина разом із батьками приїхала з Києва на дачу в село Гребені Кагарлицького району.

Хлопчик пішов гуляти близько 16.30 і не повернувся назад, повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області.

Батьки спочатку самостійно шукали дитину, але їхні пошуки виявилися марними. Лише близько 22.00 вони звернулися за допомогою до поліції.

Для пошуку хлопчика були залучені співробітники місцевої поліції та громадськість.

Лише пізно вночі тіло дитини було знайдено під завалами однієї із напівзруйнованих будівель недіючого напівзруйнованого місцевого тваринницького комплексу.

Тіло загиблої дитини відправлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. Поліція займається пошуком можливих свідків трагічної загибелі хлопчика.

Як раніше писав «Ракурс», у результаті обвалу житлового будинку в Дрогобичі загинула одна особа. Ще сімох осіб, у тому числі троє дітей, було госпіталізовано.