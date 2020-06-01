Автофиксация нарушений ПДД заработала в Киеве. Фото: 24 канал

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Ракурс

Автофиксация нарушений правил дорожного движения (ПДД) заработала в Киеве в полночь 1 июня. Уже через минуту, в 00.01, камера в Соломенском районе зафиксировала первого нарушителя.

Водитель Audi Q7 ехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/час вместо разрешенных 70 км/час. Теперь владельцу авто отправят письмо о нарушении ПДД по месту его регистрации. Штраф за превышение скорости — 255 грн, но если он будет оплачен в первые 10 дней после получения постановления, то сумма уменьшается вдвое. Если же водитель не согласен со штрафом, он может его обжаловать. Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что камера, которая зафиксировала нарушение, установлена по адресу Чоколовский бульвар, 24. По словам Геращенко, в этом месте часто случаются ДТП с тяжкими последствиями. Всего в Киеве на данный момент работают 20 камер: