Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

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Коронавірус у Києві діагностований у 3 тис. 43 осіб. За добу інфікування підтвердили ще у 58 киян, із них 11 — медики. Госпіталізували чотирьох нових хворих.

За добу захворіли 41 жінка віком від 25 до 93 років та 13 чоловікiв віком від 23 до 61 року. Окрім того, інфікування підтвердили у чотирьох дітей 5−17 років. Про це 1 червня під час онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

За добу померли двоє хворих на коронавірус, а одужали шестеро пацієнтів. За весь період пандемії у Києві зафіксовано 68 летальних випадків, а подолали вірус 654 киянина.

За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання зареєстрована у Подільському районі. Там спалах COVID-19 зафіксували у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі. За минулу добу там виявили 22 хворих на коронавірус, загалом інфікування підтвердили вже у 26 монахинь. Вісьмох із них госпіталізували до лікарень.

Монастир закрили на карантин. Там наразі здійснюють дезінфекцію. Кличко закликав киян дотримуватись карантинних правил, адже якщо кількість хворих значно збільшиться, у місті можуть знову посилити карантин.

Як повідомлялося, 1 червня стартує третій етап послаблення обмежень. З сьогоднішнього дня поновлюється залізничне сполучення, відкриваються спортзали і фітнес-центри.