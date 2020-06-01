Степанов обманул Шмыгаля, предоставив ему на подпись документ-медаферу — нардеп

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Максим Степанов, глава Министерства здравоохранения, во время заседания правительства 27 мая, зачитал один документ, а на подпись премьер-министру Денису Шмыгалю «подложил совершенно другой».

А все для того, чтобы некоторые «избранные» киевские больницы могли зарабатывать на каждом пациенте дважды, — написала депутат «Голоса» Александра Устинова в Фейсбук.

Нардеп утверждает, что Степанов зачитал под стенограмму один документ, а на подпись предоставил совсем другой.

Разница кардинальная, мало того — будет стоить украинцам-пациентам немалых сумм, — заявляет представитель «Голоса».

Она пояснила, что второй этап медреформы предусматривает переход всех больниц на автономное использование собственных средств. Почти 100% больниц в Украине уже перешли на такой автономный режим, предусматривающий новую систему оплаты «за услугу». Речь идет о 1653 больницах второго звена (все коммунальные больницы Украины, а также свыше 60 частных клиник и ФЛП).

Все, что для этого было нужно — это пройти процедуру автономизации, подключиться к электронной системе и подписать договор с Национальной службой здоровья Украины, — рассказала Устинова.

По ее словам, все коммунальные учреждения эти условия выполнили, кроме двух столичных.

Кабмин решил под две столичные больницы не просто изменить правила, но и дать им возможность зарабатывать на тех услугах, за которые уже и так платит государство… То есть сначала — они получают деньги от НСЗУ за предоставленную пациенту услугу, а потом могут заставить его заплатить за это еще раз. И всю эту аферу провернул министр Степанов, ведь именно он зачитывал документ, а затем «подсунул» правительству другой, — утверждает нардеп.

Речь идет об изменениях к постановлению № 391, которыми из-под закона выводят две киевские больницы: «Центр микрохирургии глаза» и «Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины». Устинова также обнародовала документ, который зачитал на заседании правительства Степанов, и тот, который министр предоставил на подпись премьеру.

В этом документе речь уже идет не просто о заключении договора с двумя киевскими больницами, но и о том, что те услуги, за которые платить государство, будут так же платными, — резюмировала нардеп.

По словам Устиновой, главой «Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины» является Вячеслав Каминский, экс-главный акушер-гинеколог Минздрава времен Раисы Богатыревой. Парламентарий считает, что активы руководителя «Центра микрохирургии глаза» Любви Денисюк также «не соответствуют ее заработной плате».