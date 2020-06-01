Степанов обдурив Шмигаля, давши йому на підпис документ-медаферу — нардеп

https://racurs.ua/ua/n139068-nardep-rozpovila-yak-stepanov-obduryv-shmygalya-provernuvshy-aferu-z-likarnyamy-kyieva-dokument.html

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Максим Степанов, очільник Міністерства охорони здоров’я, під час засідання уряду 27 травня, зачитав один документ, а на підпис прем'єр-міністру Денису Шмигалю «підклав абсолютно інший».

А все для того, щоби деякі «обрані» київські лікарні могли заробляти на кожному пацієнтові двічі, — написала депутат «Голосу» Олександра Устінова у Фейсбук.

Нардеп стверджує, що Степанов зачитав під стенограму один документ, а на підпис надав зовсім інший.

Різниця кардинальна, мало того — коштуватиме українцям-пацієнтам немалих сум, — заявляє представниця «Голосу».

Вона пояснила, що другий етап медреформи передбачає перехід усіх лікарень на автономне використання власних коштів. Майже 100% лікарень в Україні вже автономізувалися — з 1 квітня 1653 лікарні другої ланки (всі комунальні лікарні України, а також понад 60 приватних клінік і ФОПів) перейшли на нову систему оплати «за послугу».

Все, що для цього було потрібно — це пройти процедуру автономізації, підключитися до електронної системи та підписати договір з Національною службою здоров’я України, — розповіла Устінова.

За її словами, всі комунальні заклади ці умови виконали, окрім двох столичних.

Кабмін вирішив під дві столичні лікарні не просто змінити правила, але й дати їм можливість заробляти на тих послугах, за які вже і так платить держава… Тобто спочатку — вони отримують гроші від НСЗУ за надану пацієнту послугу, а потім можуть змусити його заплатити за це ще раз. І всю цю аферу провернув міністр Степанов, адже саме він зачитував документ, а потім «підсунув» уряду інший, — стверджує нардеп.

Йдеться про зміни до постанови № 391, якими з-під закону виводять дві київські лікарні: «Центр мікрохірургії ока» та «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини». Устінова також оприлюднила документ, який зачитав на засіданні уряду Степанов, та той, який міністр надав на підпис прем'єру.

В цьому документі вже йдеться не просто про укладення договору з двома неавтономізованими київськими лікарнями, але й про те, що ті послуги, за які платитиме держава, будуть так само платними, — резюмувала нардеп.

Зі слів Устінової, керівником «Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини» є Вячеслав Камінський, екс-головний акушер-гінеколог МОЗ часів Раїси Богатирьової. Парламентар також вважає, що статки керівника «Центру мікрохірургії ока» Любові Денисюк також «не відповідають її заробітній платі».