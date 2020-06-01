Погода в Україні. Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

https://racurs.ua/ua/n139067-nayholodnishyy-traven-u-novomu-tysyacholitti-ukrayinski-meteorology-zafiksuvaly-temperaturnyy.html

Ракурс

Температурний рекорд у травні зафіксували українські метеорологи.

Травень 2020 року виявився найхолоднішим у новому тисячолітті, а метеорологічне літо до Києва так і не завітало. Середньомісячна температура повітря у минулому місяці становила 12,4° тепла, що на 2,8° за Цельсієм нижче за кліматичну норму. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Минулого місяця найхолодніше в столиці було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 2° тепла. Найтепліше в Києві було 11 травня, тоді повітря прогрілося до 27,6° вище нуля.

Крім того, минулий місяць був багатим на опади і у рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим у новому тисячолітті. Метеорологи заявляють, що 30 травня в Києві випала рекордна кількість опадів. У суботу на проспекті Науки вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів. Це на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році. Фахівці стверджують, що дощовий травень почав ліквідовувати недобір опадів, який тривав у столиці з червня 2019 року.

Нагадаємо, 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію синоптичних спостережень із 1881 року. Середня температура повітря в Києві торік сягнула 10,6°, що на 2,9° вище за норму, яка дорівнює 7,7°.