Під час акції під Верховною Радою, фото: Геннадій Мінченко, «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n139066-razumkovu-lapti-pid-radou-mitynguut-proty-pereglyadu-movnogo-zakonu-foto.html

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Акція під назвою «Разумкову — лапті!», учасники якої виступають проти перегляду мовного закону, відбувається в Києві біля будівлі Верховної Ради. У ній беруть участь кілька десятків людей.

Причиною мітингу стала нещодавня заява спікера Дмитра Разумкова про те, що мовний закон потрібно змінювати, повідомляє агентство «Укрінформ».

Учасники акції, зокрема, принесли із собою символічні лапті — плетене взуття, яке, як правило, асоціюється з традиційним російським вбранням. Зазначається, що ці лапті адресовані Разумкову.

Також учасники акції принесли з собою плакати з написами на захист української мови.

Організатором акції є «Рух опору капітуляції».

Здача державних інтересів у мовній політиці — це капітуляція у війні, — наголошується на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук.

Нагадаємо, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада ухвалила у квітні 2019 року після розгляду понад 2 тис. поправок.