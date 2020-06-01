Во время акции под Верховной Радой, фото: Геннадий Минченко, «Укринформ»

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Акция под названием «Разумкову — лапти», участники которой выступают против пересмотра языкового закона, проходит в Киеве возле здания Верховной Рады. В ней принимают участие несколько десятков человек.

Причиной митинга стало недавнее заявление спикера Дмитрия Разумкова о том, что языковый закон нужно менять, сообщает агентство «Укринформ».

Участники акции, в частности, принесли с собой символические лапти — плетеную обувь, которая, как правило, ассоциируется с традиционным русским нарядом. Отмечается, что эти лапти адресованы Разумкову.

Также участники акции принесли с собой плакаты с надписями в защиту украинского языка.

Организатором акции является «Движение сопротивления капитуляции».

Сдача государственных интересов в языковой политике — это капитуляция в войне, — подчеркивается на странице акции в социальной сети Фейсбук.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная Рада приняла в апреле 2019 года после рассмотрения более 2 тыс. поправок.