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Ракурс
Премьер-министр Армении Никола Пашинян. Фото: РБК

Премьер Армении Пашинян заразился COVID-19 во время совещания правительства

1 июн 2020, 11:40
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Никола Пашинян, премьер-министр Армении, заразился коронавирусом.

Глава правительства уверен, что подхватил вирус во время заседания Кабинета министров. Пашинян предполагает, что заразился COVID-19 от официанта, который подал ему стакан с водой во время рабочего совещания правительства. Об этом говорится странице в Facebook.

Во время таких совещаний на стол ставят стаканы с водой. Я заметил, что официант, подавший стакан, не был в перчатках. На месте сделал ему замечание и предложил заменить стакан, — отметил Пашинян.



Впоследствии оказалось, что официант был инфицирован. Тест на коронавирус, который сдал Пашинян, 31 мая оказался положительным. У премьера нет симптомов болезни. По словам главы правительства, он будет работать из резиденции, чтобы не заразить людей, которые его окружают.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно переболел коронавирусной болезнью COVID-19, пожаловался на ухудшение зрения.

Источник: Ракурс


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