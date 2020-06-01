Премьер-министр Армении Никола Пашинян. Фото: РБК

https://racurs.ua/n139065-premer-armenii-pashinyan-zarazilsya-covid-19-vo-vremya-soveschaniya-pravitelstva.html

Ракурс

Никола Пашинян, премьер-министр Армении, заразился коронавирусом.

Глава правительства уверен, что подхватил вирус во время заседания Кабинета министров. Пашинян предполагает, что заразился COVID-19 от официанта, который подал ему стакан с водой во время рабочего совещания правительства. Об этом говорится странице в Facebook.

Во время таких совещаний на стол ставят стаканы с водой. Я заметил, что официант, подавший стакан, не был в перчатках. На месте сделал ему замечание и предложил заменить стакан, — отметил Пашинян.





Впоследствии оказалось, что официант был инфицирован. Тест на коронавирус, который сдал Пашинян, 31 мая оказался положительным. У премьера нет симптомов болезни. По словам главы правительства, он будет работать из резиденции, чтобы не заразить людей, которые его окружают.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно переболел коронавирусной болезнью COVID-19, пожаловался на ухудшение зрения.