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Ракурс
Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян. Фото: РБК

Прем'єр Вірменії Пашинян заразився COVID-19 під час наради уряду

1 чер 2020, 11:40
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Нікола Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, заразився коронавірусом.

Глава уряду впевнений, що підхопив вірус під час засідання Кабінету міністрів. Пашинян припускає, що заразився COVID-19 від офіціанта, який подав йому склянку з водою під час робочої наради уряду. Про це йдеться сторінці у Facebook.

Під час таких нарад на стіл ставлять склянки з водою. Я помітив, що офіціант, яка подав склянку, не був у рукавичках. На місці зробив йому зауваження і запропонував замінити склянку, — зазначив Пашинян.



Згодом виявилося, що офіціант був інфікований. Тест на коронавірус, який здав Пашинян, 31 травня виявився позитивним. У прем'єра немає симптомів хвороби. За словами глави уряду, він працюватиме з резиденції, щоб не заразити людей, які його оточують.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно перехворів на коронавірусну хворобу COVID-19, поскаржився на погіршення зору.

Джерело: Ракурс


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