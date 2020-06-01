Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n139065-premier-virmeniyi-pashynyan-zarazyvsya-covid-19-pid-chas-narady-uryadu.html

Ракурс

Нікола Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, заразився коронавірусом.

Глава уряду впевнений, що підхопив вірус під час засідання Кабінету міністрів. Пашинян припускає, що заразився COVID-19 від офіціанта, який подав йому склянку з водою під час робочої наради уряду. Про це йдеться сторінці у Facebook.

Під час таких нарад на стіл ставлять склянки з водою. Я помітив, що офіціант, яка подав склянку, не був у рукавичках. На місці зробив йому зауваження і запропонував замінити склянку, — зазначив Пашинян.





Згодом виявилося, що офіціант був інфікований. Тест на коронавірус, який здав Пашинян, 31 травня виявився позитивним. У прем'єра немає симптомів хвороби. За словами глави уряду, він працюватиме з резиденції, щоб не заразити людей, які його оточують.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно перехворів на коронавірусну хворобу COVID-19, поскаржився на погіршення зору.