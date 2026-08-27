Вірменія викреслила Російську Федерацію зі стратегічних союзників. Фото:

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Країна-агресор Російська Федерація більше не стратегічний союзник для Вірменії.

У затвердженій програмі уряду Вірменії на 2026−2031 роки Росія як стратегічний союзник не згадується. Після подій вересня 2022 року та невиконання Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ) та РФ зобов’язань у сфері безпеки важко говорити про стратегічне партнерство. Про це заявив прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашинян, інформує Arka News Agency.

Все відбувалося на ваших очах. Якщо я напишу «стратегічне партнерство», ви запитаєте: що сталося у вересні 2022 року? ОДКБ та Росія не виконали своїх зобов’язань у сфері безпеки? Не виповнили, — зазначив вірменський прем'єр.

Заявляється, що у вищезгаданій програмі є інформація, що Вірменія має намір трансформувати та поглибити партнерські відносини з РФ. Однак Москва вже не вказується як стратегічний союзник.

Нагадаємо, в 2024 році Вірменія заявила про заморожування участі в ОДКБ. Тоді Пашинян заявив, що Організація не виконала свої зобов’язань перед Вірменією у сфері безпеки.

При цьому глава РФ Володимир Путін раніше заявляв, що Вірменія залишається учасником організації, підтримує її рішення, але не бере участь у засіданнях.

Джерело: Arka News Agency