Погода в Украине. Фото: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook

https://racurs.ua/n139067-samyy-holodnyy-may-v-novom-tysyacheletii-ukrainskie-meteorologi-zafiksirovali-novyy-temperaturnyy.html

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Температурный рекорд в мае зафиксировали украинские метеорологи.

Май 2020 года оказался самым холодным в новом тысячелетии, а метеорологическое лето в Киев так и не пришло. Среднемесячная температура воздуха в прошлом месяце составила 12,4° тепла, что на 2,8° по Цельсию ниже климатической нормы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В прошлом месяце холоднее всего в столице было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до 2° тепла. Теплее всего в Киеве было 11 мая, тогда воздух прогрелся до 27,6° выше нуля.

Кроме того, прошедший месяц был богатым на осадки и в рейтинге влажности нынешний май стал шестым в новом тысячелетии. Метеорологи заявляют, что 30 мая в Киеве выпало рекордное количество осадков. В субботу на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков. Это на 10,2 мм больше, чем это было этого числа в 1941 году. Специалисты утверждают, что дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который длился в столице с июня 2019 года.

Напомним, 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю синоптических наблюдений с 1881 года. Средняя температура воздуха в Киеве в прошлом году достигла 10,6°, что на 2,9° выше нормы, равной 7,7°.