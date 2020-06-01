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Ракурс
Боевики применили дрон на Донбассе. Фото: glas.ru

Дрон боевиков сбросил гранату на позиции сил ООС, есть раненый

1 июн 2020, 12:49
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В Донбассе боевики продолжают применять беспилотные летательные аппараты для атак на позиции военнослужащих операции Объединенных сил.

Наемники, которые контролируются Россией, применили БПЛА вблизи населенного пункта Гнутово. Враг сбросил с дрона выстрел ВОГ-17 над позициями украинских бойцов. Один военнослужащий получил ранения, его госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что украинские военные адекватно ответили врагу на агрессию и при этом применили все имеющееся вооружение.



Напомним, оккупанты не впервые используют БПЛА для атак на позиции сил ООС. Так, 22 мая враг применил дрон и сбросил с него выстрел ВОГ-17 над позициями украинских бойцов. Граната взорвалась и один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

На прошлой неделе кремлевские наемники запустили беспилотный летательный аппарат возле Марьинки. Бойцы Вооруженных сил Украины сбили дрон с помощью штатного вооружения.

Источник: Ракурс


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