Боевики применили дрон на Донбассе. Фото: glas.ru

https://racurs.ua/n139070-dron-boevikov-sbrosil-granatu-na-pozicii-sil-oos-est-ranenyy.html

Ракурс

В Донбассе боевики продолжают применять беспилотные летательные аппараты для атак на позиции военнослужащих операции Объединенных сил.

Наемники, которые контролируются Россией, применили БПЛА вблизи населенного пункта Гнутово. Враг сбросил с дрона выстрел ВОГ-17 над позициями украинских бойцов. Один военнослужащий получил ранения, его госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что украинские военные адекватно ответили врагу на агрессию и при этом применили все имеющееся вооружение.

Напомним, оккупанты не впервые используют БПЛА для атак на позиции сил ООС. Так, 22 мая враг применил дрон и сбросил с него выстрел ВОГ-17 над позициями украинских бойцов. Граната взорвалась и один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

На прошлой неделе кремлевские наемники запустили беспилотный летательный аппарат возле Марьинки. Бойцы Вооруженных сил Украины сбили дрон с помощью штатного вооружения.